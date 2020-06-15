https://ria.ru/20200615/1572933863.html
В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 60
2020-06-15T11:14
2020-06-15T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
тула
щекинский район
тульская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тула, щекинский район, тульская область, общество
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости.
Два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией
скончались от пневмонии в Тульской области
за минувшие сутки, общее число летальных случаев в регионе выросло до 60, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 146 жителей Тулы
и других районов.
"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это 54-летняя жительница Щекинского района
и 59-летний житель Венева, у которого в анамнезе — заболевание сердечно-сосудистой системы. Также, по окончательным данным, в статистику летальных исходов болезни от 11 июня вошел случай смерти 63-летнего жителя Заокского района", - говорится в сообщении.
На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5436 человек, число выздоровевших выросло до 3401.
Всего в регионе умерли 60 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.