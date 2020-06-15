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Распространение нового коронавируса
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В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 60
2020-06-15T11:14
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В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 60

11:14 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от пневмонии в Тульской области за минувшие сутки, общее число летальных случаев в регионе выросло до 60, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 146 жителей Тулы и других районов.
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"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это 54-летняя жительница Щекинского района и 59-летний житель Венева, у которого в анамнезе — заболевание сердечно-сосудистой системы. Также, по окончательным данным, в статистику летальных исходов болезни от 11 июня вошел случай смерти 63-летнего жителя Заокского района", - говорится в сообщении.
На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5436 человек, число выздоровевших выросло до 3401.
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Всего в регионе умерли 60 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТулаЩекинский районТульская областьОбщество
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