В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 60

На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5436 человек, число выздоровевших выросло до 3401.

Всего в регионе умерли 60 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.