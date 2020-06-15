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Суд в Киеве начал допрашивать Порошенко
2020-06-15T11:21
арсений яценюк
виктор янукович
петр порошенко
украина
в мире
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арсений яценюк, виктор янукович, петр порошенко, украина, в мире

Суд в Киеве начал допрашивать Порошенко

11:12 15.06.2020 (обновлено: 11:21 15.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Киевский апелляционный суд в понедельник продолжил рассмотрение апелляции на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, начался допрос бывшего главы государства Петра Порошенко.
Ранее суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о повторном допросе Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка в рамках апелляции на приговор по делу о госизмене, допрос был назначен на понедельник.
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"Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича", - сказал председательствующий судья. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Отвечая на вопрос защиты Януковича, считал ли он себя политическим оппонентом Януковича в 2014-2015 годах, Порошенко ответил утвердительно.
Оболонский районный суд Киева ранее допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.
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В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
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Арсений ЯценюкВиктор ЯнуковичПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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