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Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
2020-06-15T16:07
алена верди
краснодар
происшествия
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А меня вот одно интересует.. как людям приходит в голову обращаться к таким вот самозванцам? Если нет головы на плечах, то все пациенты сами виноваты... Любой мошенник играет на доверии и глупости своих жертв. Глупость рождается от отсутствия должного образования. И если ты детстве любил вместо книжки шарахаться по клубам, то сам и виноват...
126
Не верю! Спрятали наверное! А смерть сфабриковали! Как то странно, только завели уголовное дело, начали преследование и вдруг умерла!
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краснодар
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алена верди, краснодар, происшествия

Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди

11:07 15.06.2020 (обновлено: 16:07 15.06.2020)
132124
© Фото : страница Алены Верди в соцсетиАлена Верди
Алена Верди
© Фото : страница Алены Верди в соцсети
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю.
Организована доследственная проверка. Ее тело отправили на судмедэкспертизу.
Ранее сообщалось, что она впала в кому. По информации РЕН ТВ, лжехирург могла скончаться от передозировки лекарствами, в частности, инсулином.
Уголовное дело против Верди возбудили в Краснодаре в апреле 2019 года. Ей грозило лишение свободы на срок до шести лет. Лжехирурга обвиняли в нескольких эпизодах оказания медуслуг, которые не отвечали требованиям безопасности, а также повлекли тяжкий вред здоровью. Вину Верди признала в полном объеме.
В соцсетях и СМИ ее называли "Доктор Франкенштейн".
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Обсудить 32
Алена ВердиКраснодарПроисшествия
Популярные комментарии
А меня вот одно интересует.. как людям приходит в голову обращаться к таким вот самозванцам? Если нет головы на плечах, то все пациенты сами виноваты... Любой мошенник играет на доверии и глупости своих жертв. Глупость рождается от отсутствия должного образования. И если ты детстве любил вместо книжки шарахаться по клубам, то сам и виноват...
15 июня, 11:48
Акинару ORDA
11502009
Не верю! Спрятали наверное! А смерть сфабриковали! Как то странно, только завели уголовное дело, начали преследование и вдруг умерла!
15 июня, 12:26
Андрей Шихматов
63330128
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