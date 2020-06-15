Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди

Ранее сообщалось, что она впала в кому. По информации РЕН ТВ, лжехирург могла скончаться от передозировки лекарствами, в частности, инсулином.

Уголовное дело против Верди возбудили в Краснодаре в апреле 2019 года. Ей грозило лишение свободы на срок до шести лет. Лжехирурга обвиняли в нескольких эпизодах оказания медуслуг, которые не отвечали требованиям безопасности, а также повлекли тяжкий вред здоровью. Вину Верди признала в полном объеме.