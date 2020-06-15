https://ria.ru/20200615/1572933574.html
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
2020-06-15T11:07
2020-06-15T16:07
алена верди
краснодар
происшествия
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Акинару ORDA
А меня вот одно интересует.. как людям приходит в голову обращаться к таким вот самозванцам? Если нет головы на плечах, то все пациенты сами виноваты... Любой мошенник играет на доверии и глупости своих жертв. Глупость рождается от отсутствия должного образования. И если ты детстве любил вместо книжки шарахаться по клубам, то сам и виноват...
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Андрей Шихматов
Не верю! Спрятали наверное! А смерть сфабриковали! Как то странно, только завели уголовное дело, начали преследование и вдруг умерла!
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краснодар
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алена верди, краснодар, происшествия
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
В Краснодаре
умерла Алена Верди
, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю.
Организована доследственная проверка. Ее тело отправили на судмедэкспертизу.
Ранее сообщалось, что она впала в кому. По информации РЕН ТВ, лжехирург могла скончаться от передозировки лекарствами, в частности, инсулином.
Уголовное дело против Верди возбудили в Краснодаре в апреле 2019 года. Ей грозило лишение свободы на срок до шести лет. Лжехирурга обвиняли в нескольких эпизодах оказания медуслуг, которые не отвечали требованиям безопасности, а также повлекли тяжкий вред здоровью. Вину Верди признала в полном объеме.
В соцсетях и СМИ ее называли "Доктор Франкенштейн".