В Литве памятник советскому солдату залили краской

ВИЛЬНЮС, 15 июн - РИА Новости. Памятник советскому солдату, герою СССР, участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову залили красной краской в Кедайняйском районе Литвы, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу департамента полиции республики.
"Инцидент произошел в воскресенье около 17.30 (совпадает с мск) на кладбище в поселке Шета. Полиция сообщила, что памятник был залит красной краской. Обстоятельства происшествия выясняются", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, на фотографии, опубликованной на странице самоуправления в Facebook, можно увидеть, что памятник посвящен герою СССР, участнику Великой Отечественной войны Лошакову. В военные годы он отличился во время освобождения Крыма. Был удостоен высокого звания Героя Советского Союза за "успешные боевые действия по прорыву вражеской обороны и освобождение городов Армянск и Евпатория, за проявленные при этом мужество и героизм". В июле 1944 года Лошаков погиб в боях за город Мати Латвийской ССР и был похоронен в поселке Шета.
В мэрии Кедайняйского района понадеялись, что полиция найдет виновных, добавляет Sputnik.