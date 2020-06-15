Вице-премьер Сербии оценил потери страны из-за COVID-19

БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Сербия потеряет немногим меньше 1 миллиарда евро доходов от туризма в 2020 году из-за пандемии COVID-19, компенсировать убытки будет внутренним и региональным туризмом, сообщил РИА Новости вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич

По данным республиканского управления статистики в 2019 году Сербию посетили 1 846 миллионов иностранных туристов (рост на 8% относительно 2018 года). Прошлый год стал первым, когда число приехавших на отдых иностранцев превзошло число внутренних туристов -1 843 миллиона. Граждане России провели в стране 220 тысяч ночевок, ожидалось, что в 2020 году страну посетит свыше 100 тысяч россиян.

"Что касается туризма, его восстановление зависит от эпидемиологической ситуации. В этом году понесем серьезный ущерб в сумме немногим меньше 1 миллиарда евро валютных поступлений. У нас был рекордный 2019 год и отличный потенциал для 2020 года, который обещал стать самым успешным годом для нашего туризма", - заявил сербский министр агентству.

По словам Ляйича, власти страны попытаются снизить ущерб от сниженного участия туризма в ВВП двумя способами.

"Во-первых, будем стимулировать отечественный туризм, чтобы как можно больше тех, кто обычно отдыхает за границей, провели свой отдых в стране. Во-вторых, попробуем привлечь как можно больше туристов из региона. Речь идет о бывшей Югославии и соседних странах, которые представляют около 40% иностранных туристов. Это частично снизит ущерб, который понесет весь мировой туризм, включая и наш", - указал замглавы правительства Сербии.

Министр торговли и туризма подчеркнул, что восстановления туристической отрасли ожидает в следующем году, "если не будет второй волны коронавируса".