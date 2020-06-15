https://ria.ru/20200615/1572932771.html
Московские заводы увеличили выпуск лифтов на 40%
2020-06-15T10:57
2020-06-15T10:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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александр прохоров, москва
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Предприятия Москвы в первом квартале 2020 года произвели около 3,5 тысячи лифтов, что на 40% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Несмотря на период временных ограничений, московские предприятия по некоторым категориям показывают рост производства. За первый квартал в Москве выпущено около 3,5 тысячи лифтов, что по сравнению с тем же периодом 2019 года выше почти на 40%. Такие показатели стали возможны благодаря расширению партнерской сети предприятий и высокому качеству продукции, которая востребована в жилищном строительстве и медицинских учреждениях по всей стране", приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
В пресс-службе напомнили, что в Москве расположены четыре производителя лифтов и комплектующим к ним, два из них крупнейшие в стране – АО "Щербинский лифтостроительный завод" и ПАО "Карачаровский механический завод".
"Активнее всех с регионами сотрудничает Щербинский лифтостроительный завод - лидерами по заказам стали Мурманская область, Москва и Подмосковье, Иркутская область. Продукция Карачаровского механического завода востребована в сегментах нового жилищного строительства, программах Фондов капитального ремонта по замене лифтового оборудования и программе реновации", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
, которого цитирует пресс-служба.