Московские заводы увеличили выпуск лифтов на 40%

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости . Предприятия Москвы в первом квартале 2020 года произвели около 3,5 тысячи лифтов, что на 40% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Несмотря на период временных ограничений, московские предприятия по некоторым категориям показывают рост производства. За первый квартал в Москве выпущено около 3,5 тысячи лифтов, что по сравнению с тем же периодом 2019 года выше почти на 40%. Такие показатели стали возможны благодаря расширению партнерской сети предприятий и высокому качеству продукции, которая востребована в жилищном строительстве и медицинских учреждениях по всей стране", приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.