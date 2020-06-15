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Германия выставит счета своим гражданам, эвакуированным из других стран
2020-06-15T10:59
туризм
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туризм
хайко маас
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коронавирус covid-19, туризм, хайко маас, новости - туризм, германия

Германия выставит счета своим гражданам, эвакуированным из других стран

10:58 15.06.2020 (обновлено: 10:59 15.06.2020)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости МИД Германии разошлет счета десяткам тысяч граждан, которых правительство вывезло в марте и апреле чартерными рейсами из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.
По данным изданий, на специально арендованных чартерах МИД Германии вывез 66 тысяч человек из почти 250 тысяч, вернувшихся в страну за пять недель. Это обошлось в 100 миллионов евро. Перед эвакуацией каждый немец подписал согласие на оплату, что предусмотрено законами Германии о консульских действиях.
Теперь пришло время компенсировать расходы государству. Как сообщил глава германского МИДа Хайко Маас, сделать это необходимо еще и для того, чтобы восстановить справедливость: в период массовой отмены рейсов многим немцам пришлось повторно приобретать билеты для возвращения на родину.
Судя по сообщениям СМИ, правительство не собирается указывать в счетах полную стоимость вывоза каждого гражданина, которая может быть очень высокой из-за того, что за пассажирами чартеры вылетали пустыми. Цена будет рассчитана c учетом расстояния, стоимости билета экономкласса или "аналогичных действий по возврату со стороны других стран".
Россия, Санкт-Петербург
4 июня, 08:00Туризм
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