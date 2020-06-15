Германия выставит счета своим гражданам, эвакуированным из других стран

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости МИД Германии разошлет счета десяткам тысяч граждан, которых правительство вывезло в марте и апреле чартерными рейсами из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, МИД Германии разошлет счета десяткам тысяч граждан, которых правительство вывезло в марте и апреле чартерными рейсами из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным изданий, на специально арендованных чартерах МИД Германии вывез 66 тысяч человек из почти 250 тысяч, вернувшихся в страну за пять недель. Это обошлось в 100 миллионов евро. Перед эвакуацией каждый немец подписал согласие на оплату, что предусмотрено законами Германии о консульских действиях.

Теперь пришло время компенсировать расходы государству. Как сообщил глава германского МИДа Хайко Маас, сделать это необходимо еще и для того, чтобы восстановить справедливость: в период массовой отмены рейсов многим немцам пришлось повторно приобретать билеты для возвращения на родину.