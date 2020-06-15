https://ria.ru/20200615/1572932173.html
В ВС Украины выявили один новый случай COVID-19
2020-06-15T10:48
2020-06-15T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости.
Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины
, всего болеют 172 человека, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 172 человека, всего за время пандемии выздоровели 174 человека, летальных случаев - четыре. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 467 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 31810, умер 901 человек, 14253 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.