В ВС Украины выявили один новый случай COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 172 человека, всего за время пандемии выздоровели 174 человека, летальных случаев - четыре. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 467 человек.