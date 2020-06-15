Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572931979.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
2020-06-15T14:12
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://ria.ru/20200609/1572653222.html
https://ria.ru/20200614/1572897927.html
Интересно, сколько еще будет длиться это издевательство над людьми?
53
Ну все, поправки сами за себя не проголосуют
20
21
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572931979.html?chat_room_id=1572931979
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, происшествия

В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

10:46 15.06.2020 (обновлено: 14:12 15.06.2020)
28363
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, суточный прирост заразившихся SARS-CoV-2 снизился до 1,6 процента.
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
9 июня, 08:00
"Заговор, постановка". Как ковид-диссиденты смеются над опасностью вируса
Больше всего новых больных выявили в Москве (1359), Подмосковье (689), Санкт-Петербурге (252), Свердловской области (233) и Воронежской области (220). При этом у 2832 человек нет симптомов заболевания.
Умерли 143 человека — на 24 летальных исхода больше, чем за предыдущие сутки.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
14 июня, 01:22Распространение нового коронавируса
Ученый рассказал, в чем сложность создания вакцины от COVID-19
Накануне сообщалось о 8835 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 537 210. Из них более 284 тысяч выздоровели, 7091 человек скончался.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели более 7,6 миллиона человек, почти 430 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
2413649478
Обсудить 21
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, сколько еще будет длиться это издевательство над людьми?
15 июня, 10:50
ААнтивирус
22200227
Ну все, поправки сами за себя не проголосуют
15 июня, 10:50
Андрей Эщкере
3410111
Рекомендуем
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
В Волгограде ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
Чешский посол прибыл в МИД России
Источник: посла Чехии вызвали в МИД России
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Гражданин США Пол Уилан в суде
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Сотрудник полиции
У жителя Красноярского края нашли более четырех тысяч бутылок со спиртом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Врачи в госпитале COVID-19
В России за сутки вылечились от COVID-19 4489 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
06:46Президент Киргизии принял отставку премьера Абылгазиева
06:38СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
06:32В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
06:30На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
06:28Жириновский предложил поделить США на две части
06:25В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
Лента новостейМолния