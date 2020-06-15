В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

Умерли 143 человека — на 24 летальных исхода больше, чем за предыдущие сутки.

Ученый рассказал, в чем сложность создания вакцины от COVID-19

Ученый рассказал, в чем сложность создания вакцины от COVID-19

Накануне сообщалось о 8835 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 537 210. Из них более 284 тысяч выздоровели, 7091 человек скончался.