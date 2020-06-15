В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, суточный прирост заразившихся SARS-CoV-2 снизился до 1,6 процента.
Больше всего новых больных выявили в Москве (1359), Подмосковье (689), Санкт-Петербурге (252), Свердловской области (233) и Воронежской области (220). При этом у 2832 человек нет симптомов заболевания.
Умерли 143 человека — на 24 летальных исхода больше, чем за предыдущие сутки.
Накануне сообщалось о 8835 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 537 210. Из них более 284 тысяч выздоровели, 7091 человек скончался.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели более 7,6 миллиона человек, почти 430 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.