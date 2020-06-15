В Приморье двое детей едва не попали под поезд, пока отец спал на рыбалке

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Двое детей 7 и 4 лет едва не попали под грузовой поезд в Двое детей 7 и 4 лет едва не попали под грузовой поезд в Приморье , когда самостоятельно возвращались домой с озера, где на рыбалке пьяным уснул их отец, сообщает управление на транспорте МВД по ДФО.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда применил экстренное торможение, чтобы не сбить двух маленьких детей, которые переходили пути в неустановленном месте. Наезда удалось избежать, и позже полицейские в лесу у путей нашли семилетнюю девочку и ее четырехлетнего брата. Дети, испугавшись, спрятались под деревьями и просидели там около двух часов.

"Сотрудники транспортной полиции выяснили, что отец детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ребят с собой на рыбалку на местное озеро. На водоеме, расположенном на противоположной стороне станции, мужчина уснул, и дети самостоятельно отправились домой через станционные пути", - говорится в сообщении.

В этот момент на станцию заходил тяжелый грузовой состав, машинист которого сначала применил звуковые сигналы, а затем экстренное торможение.

При осмотре квартиры, где живут дети, инспекторы отметили антисанитарные условия. Установлено, что их 36-летняя мать состоит на учете в органах системы профилактики как лицо, ненадлежащим образом относящееся к воспитанию своих детей, у неё их семеро. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности. Сотрудники транспортной полиции в отношении жительницы Приморья составлен административный протокол.