В Калмыкии умерла врач детского медцентра, болевшая COVID-19

"Умерла врач, заболела по домашнему очагу, заразилась от дочери. У нее были сопутствующие заболевания", - сообщили РИА Новости в минздраве.

По данным оперштаба региона, на 15 июня в Калмыкии зарегистрировано 1279 случаев коронавирусной инфекции, в том числе шесть за последние сутки. Выздоровели 849 человек, 19 скончались.