https://ria.ru/20200615/1572931496.html
В Калмыкии умерла врач детского медцентра, болевшая COVID-19
2020-06-15T10:40
2020-06-15T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика калмыкия
элиста
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика калмыкия, элиста
ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА НОВОСТИ. Врач Республиканского детского медицинского центра Калмыкии скончалась из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
По информации ведомства, пожилая врач Республиканского детского медицинского центра в Элисте
заразилась коронавирусной инфекцией больше месяца назад, болезнь проходила в тяжелой форме.
"Умерла врач, заболела по домашнему очагу, заразилась от дочери. У нее были сопутствующие заболевания", - сообщили РИА Новости в минздраве.
По данным оперштаба региона, на 15 июня в Калмыкии зарегистрировано 1279 случаев коронавирусной инфекции, в том числе шесть за последние сутки. Выздоровели 849 человек, 19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.