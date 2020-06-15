ПСБ и ВШЭ провели обучение военнослужащих основам бизнеса

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый в России онлайн пилот по обучению основам бизнеса действующих военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет, провел . Первый в России онлайн пилот по обучению основам бизнеса действующих военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет, провел ПСБ в партнерстве с НИУ ВШЭ при поддержке Минобороны России, сообщает пресс-служба банка.

В интенсивном обучении, которое заняло четыре дня, приняли участие 27 человек из Москвы и Новосибирска. В рамках курса преподаватели ВШЭ рассказали, как выбрать идею для бизнеса и проверить ее на жизнеспособность, организовать взаимодействие с потребителями, разработать ценностное предложение и бизнес-модель. По итогам обучения были созданы и проработаны шесть бизнес-проектов, включающих экоферму и консьерж-сервис для многоквартирных домов.

По словам старшего вице-президента, директора дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, увольняющиеся в запас военнослужащие, - одна из тех категорий населения, которая нуждается в поддержке и получении новых навыков, необходимых в гражданской жизни.

"Курс малого бизнеса – хорошая возможность под руководством опытных наставников получить ценные знания для открытия своего бизнеса после увольнения в запас", - сказал Чернощекин.

Он отметил, что проведение первого обучения в режиме онлайн стало для банка новым вызовом. "Однако, благодаря высокой дисциплине и исполнительности военнослужащих, такой формат показал свою эффективность. Мы смогли реализовать все поставленные задачи, заложив основы дистанционной работы, которые позволят нашим слушателям в дальнейшем продолжить своё развитие", - сказал представитель ПСБ

Пресс-служба уточняет, что программа курса основана на экспертизе ведущего университета страны НИУ ВШЭ и опыте работы ПСБ с действующими предпринимателями.