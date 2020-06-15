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ПСБ и ВШЭ провели обучение военнослужащих основам бизнеса
2020-06-15T10:37
банк псб
новости компаний - экономика
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ и ВШЭ провели обучение военнослужащих основам бизнеса

10:37 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый в России онлайн пилот по обучению основам бизнеса действующих военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет, провел ПСБ в партнерстве с НИУ ВШЭ при поддержке Минобороны России, сообщает пресс-служба банка.
В интенсивном обучении, которое заняло четыре дня, приняли участие 27 человек из Москвы и Новосибирска. В рамках курса преподаватели ВШЭ рассказали, как выбрать идею для бизнеса и проверить ее на жизнеспособность, организовать взаимодействие с потребителями, разработать ценностное предложение и бизнес-модель. По итогам обучения были созданы и проработаны шесть бизнес-проектов, включающих экоферму и консьерж-сервис для многоквартирных домов.
По словам старшего вице-президента, директора дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, увольняющиеся в запас военнослужащие, - одна из тех категорий населения, которая нуждается в поддержке и получении новых навыков, необходимых в гражданской жизни.
"Курс малого бизнеса – хорошая возможность под руководством опытных наставников получить ценные знания для открытия своего бизнеса после увольнения в запас", - сказал Чернощекин.
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Он отметил, что проведение первого обучения в режиме онлайн стало для банка новым вызовом. "Однако, благодаря высокой дисциплине и исполнительности военнослужащих, такой формат показал свою эффективность. Мы смогли реализовать все поставленные задачи, заложив основы дистанционной работы, которые позволят нашим слушателям в дальнейшем продолжить своё развитие", - сказал представитель ПСБ
Пресс-служба уточняет, что программа курса основана на экспертизе ведущего университета страны НИУ ВШЭ и опыте работы ПСБ с действующими предпринимателями.
ПСБ совместно с НИУ ВШЭ при поддержке Минобороны в прошлом году организовал программу вовлечения супруг военнослужащих и военных пенсионеров в предпринимательство "Курс малого бизнеса". За это время прошло уже две волны обучения жён военнослужащих, результаты которых показали заинтересованность военнослужащих и членов их семей в расширении своих компетенций в сфере предпринимательства. Цель программы – создание дополнительных возможностей для трудоустройства и профессионального роста через развитие предпринимательских навыков.
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
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