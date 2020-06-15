В Липецкой области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи

"В Липецкой области – 58 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3053 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На данный момент в Липецкой области после COVID-19 выздоровел 1291 человек. Десять, в том числе два медработника, скончались.