В Липецкой области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи

ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 58, до 3053, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 58 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3053 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
На данный момент в Липецкой области после COVID-19 выздоровел 1291 человек. Десять, в том числе два медработника, скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.