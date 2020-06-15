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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572931220.html
В Липецкой области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи
2020-06-15T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
липецкая область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, липецкая область, общество

В Липецкой области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи

10:36 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 58, до 3053, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 58 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3053 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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На данный момент в Липецкой области после COVID-19 выздоровел 1291 человек. Десять, в том числе два медработника, скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЛипецкая областьОбщество
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