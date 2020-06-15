СМИ: в Исламабаде пропали два индийских дипломата

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн – РИА Новости. Два индийских дипломата из состава Верховной комиссии Индии в Пакистане пропали в понедельник утром в Исламабаде, сообщает Два индийских дипломата из состава Верховной комиссии Индии в Пакистане пропали в понедельник утром в Исламабаде, сообщает телеканал NDTV

Отмечается, что власти Индии обратились к правительству Пакистана в связи с этой тревожной ситуацией.

Инцидент произошел через несколько недель после того, как два пакистанских дипломата в Нью-Дели, работавших в визовом отделе, были обвинены в шпионаже и депортированы.

Телеканал отмечает, что за последние несколько дней в Исламабаде выявлено несколько случаев слежки за индийскими дипломатами, в частности, сотрудник межведомственной разведки преследовал автомобиль временного поверенного в делах Индии в Пакистана Гаураве Ахлувалии.

В марте Верховная комиссия Индии в Пакистане направила в министерство иностранных дел Пакистана ноту протеста в связи с преследованием офицеров и персонала диппредставительства. Индия отметила, что только в марте произошло 13 таких случаев, и просила Пакистан положить им конец. Индия также заявила, что Пакистан должен "расследовать инциденты в срочном порядке и дать указание соответствующим органам позаботиться о том, чтобы они не повторились".

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.