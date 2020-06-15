https://ria.ru/20200615/1572930675.html
Парад Победы в Пензе перенесли из-за коронавируса
2020-06-15T10:29
2020-06-15T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
пенза
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_379:0:5666:2974_1400x0_80_0_0_a61558d538e80a4cd7a15a2473d01299.jpg
пенза
пензенская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572930675.html?chat_room_id=1572930675
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_379:0:5666:2974_1400x0_80_0_0_a61558d538e80a4cd7a15a2473d01299.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_1701:0:5666:2974_1400x0_80_0_0_6244cf2769fc587c1b4b672c4437fdaf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_2392:0:5366:2974_1400x0_80_0_0_17603989763d55d0d7425b40056e42f4.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пензенской области
не будет проводиться 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса, его перенесут на более поздний срок, сообщил в понедельник губернатор Иван Белозерцев
.
"Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад, перенесем его проведение на более поздний срок. Главное сегодня нам с вами - двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности. Думаю, на этой неделе мы перейдем на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты", - сказал Белозерцев на совещании, онлайн-трансляция которого велась в его аккаунте в Instagram
.
Белозерцев ввел в области с 16 марта по 21 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений, разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров, дилерских центров. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Всего в области лабораторно подтверждено 3729 случаев коронавируса. Скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2935.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.