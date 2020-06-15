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Парад Победы в Пензе перенесли из-за коронавируса
2020-06-15T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
пенза
пензенская область
общество
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Парад Победы в Пензе перенесли из-за коронавируса

10:29 15.06.2020
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© Depositphotos / can400Пенза
Пенза
© Depositphotos / can400
Пенза. Архивное фото
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пензенской области не будет проводиться 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса, его перенесут на более поздний срок, сообщил в понедельник губернатор Иван Белозерцев.
"Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад, перенесем его проведение на более поздний срок. Главное сегодня нам с вами - двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности. Думаю, на этой неделе мы перейдем на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты", - сказал Белозерцев на совещании, онлайн-трансляция которого велась в его аккаунте в Instagram.
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Белозерцев ввел в области с 16 марта по 21 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. С 1 июня регион перешел на первый этап снятия ограничений, разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров, дилерских центров. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Всего в области лабораторно подтверждено 3729 случаев коронавируса. Скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2935.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевПензаПензенская областьОбщество
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