В Калининградской области с 16 июня начнут работу стоматологии

КАЛИНИНГРАД, 15 июн - РИА Новости. Оказание всех видов стоматологической помощи, а также некоторых видов медицинских услуг, в частности, по косметологии, массажу, пластической хирургии, приостановленное из-за COVID-19, возобновляется в Калининградской области с 16 июня, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону.
"С целью поэтапного снятия ограничительных мероприятий... постановляю возобновить с 16.06.2020 года оказание всех видов стоматологической помощи за временным исключением работ с использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников; оказание медицинских услуг по направлению косметология, мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медицинская реабилитация, пластическая хирургия и рефлексотерапия", - говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора.
Кроме того, главный санитарный врач постановила возобновить с 20 июня плановую госпитализацию в медицинские стационары.
Ранее сообщалось, что калининградские власти до особого распоряжения продлили запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, который должен был завершиться 15 июня. До 1 июля детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. Продолжает действовать и 14-дневный режим самоизоляции для прилетевших в Калининградскую область из других регионов, а также для жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
В Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 69,8 тысячи человек. Выявлено 2072 случая заражения, из них 984 человека выздоровели, умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4878 человек.
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