В Калининградской области с 16 июня начнут работу стоматологии

"С целью поэтапного снятия ограничительных мероприятий... постановляю возобновить с 16.06.2020 года оказание всех видов стоматологической помощи за временным исключением работ с использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников; оказание медицинских услуг по направлению косметология, мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медицинская реабилитация, пластическая хирургия и рефлексотерапия", - говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что калининградские власти до особого распоряжения продлили запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, который должен был завершиться 15 июня. До 1 июля детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. Продолжает действовать и 14-дневный режим самоизоляции для прилетевших в Калининградскую область из других регионов, а также для жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.