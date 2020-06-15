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В Калининградской области с 16 июня начнут работу стоматологии
2020-06-15T10:27
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество

В Калининградской области с 16 июня начнут работу стоматологии

10:27 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-стоматолог
Врач-стоматолог
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-стоматолог. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 июн - РИА Новости. Оказание всех видов стоматологической помощи, а также некоторых видов медицинских услуг, в частности, по косметологии, массажу, пластической хирургии, приостановленное из-за COVID-19, возобновляется в Калининградской области с 16 июня, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону.
"С целью поэтапного снятия ограничительных мероприятий... постановляю возобновить с 16.06.2020 года оказание всех видов стоматологической помощи за временным исключением работ с использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников; оказание медицинских услуг по направлению косметология, мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медицинская реабилитация, пластическая хирургия и рефлексотерапия", - говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора.
Кроме того, главный санитарный врач постановила возобновить с 20 июня плановую госпитализацию в медицинские стационары.
Ранее сообщалось, что калининградские власти до особого распоряжения продлили запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, который должен был завершиться 15 июня. До 1 июля детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. Продолжает действовать и 14-дневный режим самоизоляции для прилетевших в Калининградскую область из других регионов, а также для жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
В Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 69,8 тысячи человек. Выявлено 2072 случая заражения, из них 984 человека выздоровели, умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4878 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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