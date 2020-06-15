ФНС ускорила снятие ограничений операций по счетам должников

"ФНС России доработала личные кабинеты юридического лица и индивидуального предпринимателя для ускорения снятия ограничений операций по счетам должников и актуализации интернет-сервиса "Банкинформ" о наличии действующих решений о приостановлении", - говорится в сообщении.