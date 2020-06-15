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ФНС ускорила снятие ограничений операций по счетам должников
2020-06-15T10:25
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

ФНС ускорила снятие ограничений операций по счетам должников

10:24 15.06.2020 (обновлено: 10:25 15.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России доработала личные кабинеты юридического лица и индивидуального предпринимателя, чтобы ускорить снятие ограничений операций по счетам должников после погашения ими задолженности, сообщает служба.
"ФНС России доработала личные кабинеты юридического лица и индивидуального предпринимателя для ускорения снятия ограничений операций по счетам должников и актуализации интернет-сервиса "Банкинформ" о наличии действующих решений о приостановлении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что налогоплательщики теперь могут сами подать электронное обращение и приложить платежки, подтверждающие погашение задолженности. Благодаря обновлению снятие ограничений по счетам будет проходить вдвое быстрее.
"Также теперь в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя пользователи смогут ознакомиться с документами, которые стали основанием для приостановления в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием суммы, в отношении которой принято такое решение, и величины непогашенного остатка по документу", - добавляется в сообщении ФНС.
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РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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