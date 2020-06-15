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В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
2020-06-15T14:55
франция
в мире
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353
60
франция, в мире

В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

10:24 15.06.2020 (обновлено: 14:55 15.06.2020)
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© AFP 2020 / Arnaud FinistreПолицейские в Дижоне
Полицейские в Дижоне
© AFP 2020 / Arnaud Finistre
Полицейские в Дижоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
Беспорядки начались в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно очевидцам и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.
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Вице-прокурор Дижона сообщил о десяти раненых, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Пока никто не был арестован.
Как сообщает телеканал, речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши — выходца из Чечни членами банды.
Сообщается, что в ночь на воскресенье представители конфликтующих сторон встретились для урегулирования разногласий. Тем не менее по просьбе мэра охрана правопорядка в Дижоне будет усилена двумя ротами полицейского спецназа.
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15 июня, 14:57
Dmitry Krupennikov
2430100
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