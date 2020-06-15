В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского Дижона, сообщает телеканал Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.

Беспорядки начались в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно очевидцам и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.

Вице-прокурор Дижона сообщил о десяти раненых, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Пока никто не был арестован.

Как сообщает телеканал, речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши — выходца из Чечни членами банды.