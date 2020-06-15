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https://ria.ru/20200615/1572930002.html
В Армении число случаев COVID-19 превысило 17 тысяч
2020-06-15T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 превысило 17 тысяч

10:17 15.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 397 и достигло 17064, еще 16 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 16667 подтвержденных случаях COVID-19 и 269 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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"В Армении подтверждены 17064 случая коронавируса. Вылечились 6276 пациентов. Скончались 285 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10409 пациентов, проведены 83,6 тысячи тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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