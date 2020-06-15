В Армении число случаев COVID-19 превысило 17 тысяч

ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 397 и достигло 17064, еще 16 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 16667 подтвержденных случаях COVID-19 и 269 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 17064 случая коронавируса. Вылечились 6276 пациентов. Скончались 285 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10409 пациентов, проведены 83,6 тысячи тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.