В Норильске вывезли почти 75,5 тысяч тонн загрязненного грунта

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Порядка 75,5 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли с начала работ с места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"За сутки в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 9,83 тысячи тонн загрязненного поверхностного грунта, всего с начала работ - 75,48 тысячи тонн", - сказал собеседник агентства.
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.