В Республике Алтай выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

"Коронавирус подтвердился у трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими, в том числе у одного ребёнка. Также вирус подтверждён у 93-летнего жителя города Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 279 случаев заболевания", - говорится в сообщении.