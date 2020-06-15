В Республике Алтай выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 15 июн - РИА Новости. Четыре человека заболели коронавирусом в Республике Алтай за сутки, число инфицированных достигло 279, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими, в том числе у одного ребёнка. Также вирус подтверждён у 93-летнего жителя города Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 279 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
108 заболевших проживают в Кош-Агачском районе, 73 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 21 – в Улаганском районе, 20 – в Майминском районе, 12 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.
"Выздоровели шесть пациентов из Майминского, Кош-Агачского и Улаганского районов. По данным на утро 15 июня, 134 человека выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследованы 26 633 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1300 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.