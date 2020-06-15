В Мурманской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

"В Заполярье растёт число заразившихся коронавирусом, переносящих болезнь в тяжёлой форме", - говорится в сообщении. На оперативном совещании с губернатором Андреем Чибисом в понедельник утром было озвучено, что у 17 проходящих лечение пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме.