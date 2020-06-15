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В Мурманской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-15T10:13
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В Мурманской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

10:13 15.06.2020
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© РИА НовостиМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости
Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Число пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, растет в Мурманской области, сообщил оперштаб региона со ссылкой на министра здравоохранения области Дмитрия Панычева.
"В Заполярье растёт число заразившихся коронавирусом, переносящих болезнь в тяжёлой форме", - говорится в сообщении. На оперативном совещании с губернатором Андреем Чибисом в понедельник утром было озвучено, что у 17 проходящих лечение пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме.
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"По оперативным данным на вчерашний вечер, пять пациентов находятся на ИВЛ, трое из них — в крайне тяжёлом состоянии, 41 % пациентов с CoViD-19 в Мурманской области — со средней степенью тяжести", - рассказал Панычев.
Также он отметил, что запас лекарств и средств индивидуальной защиты в больницах региона достаточный, с учётом скрининга наращиваются темпы тестирования.
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Ранее, в период пика распространения коронавируса в Мурманской области, когда большинство заболевших выявлялось в вахтовом поселке под Мурманском, процент заразившихся, переносящих болезнь в легкой форме, достигал 90. Однако в Белокаменке ситуация нормализовалась, власти приняли решение снять режим ЧС на этой площадке.
По словам губернатора региона, основное внимание сейчас приковано к Мурманску, Североморску и Мончегорску, где в последнее время выявляют основное количество заразившихся. "Крупных очагов нет, основной способ распространения инфекции – семейные контакты", - сообщил Чибис на оперативном совещании. Всего, по данным оперштаба, в регионе зафиксировано около 4 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Мурманская область неделю назад приступила ко второму этапу снятия ограничений.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МурманскМурманская областьСевероморскОбщество
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