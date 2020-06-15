https://ria.ru/20200615/1572929758.html
В Находке выявили коронавирус у восьми сотрудников администрации
2020-06-15T10:13
2020-06-15T10:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
находка
приморский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, находка, приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости.
Коронавирус выявили у восьми сотрудников администрации Находки
, еще 28 контактных лиц отправили на изоляцию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии.
"Предварительные тесты положительны у восьми сотрудников муниципального хозяйственного управления администрации Находки, семеро из них болеют в легкой форме, они находятся под наблюдением врачей, один – средней степени тяжести, он госпитализирован. Семь человек, вероятно, также скоро поместят в госпиталь для "легких" больных", - сказал собеседник агентства.
По его словам, анализы восьми человек также направлены для подтверждения в лабораторию Владивостока
. Выявлен круг контактных лиц в администрации – 28 человек. Анализ методом ПЦР у них отрицательный.
"Но они удалены на самоизоляцию. Управление и в целом администрация города продолжают работать в штатном режиме", - представитель пресс-службы.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке. В городе открыли инфекционный госпиталь для людей с диагнозом коронавирус. По последним данным властей края, в Находке 609 заболевших при общей их численности в регионе 2 977.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.