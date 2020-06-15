В Находке выявили коронавирус у восьми сотрудников администрации

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Коронавирус выявили у восьми сотрудников администрации Коронавирус выявили у восьми сотрудников администрации Находки , еще 28 контактных лиц отправили на изоляцию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии.

"Предварительные тесты положительны у восьми сотрудников муниципального хозяйственного управления администрации Находки, семеро из них болеют в легкой форме, они находятся под наблюдением врачей, один – средней степени тяжести, он госпитализирован. Семь человек, вероятно, также скоро поместят в госпиталь для "легких" больных", - сказал собеседник агентства.

По его словам, анализы восьми человек также направлены для подтверждения в лабораторию Владивостока . Выявлен круг контактных лиц в администрации – 28 человек. Анализ методом ПЦР у них отрицательный.

"Но они удалены на самоизоляцию. Управление и в целом администрация города продолжают работать в штатном режиме", - представитель пресс-службы.

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке. В городе открыли инфекционный госпиталь для людей с диагнозом коронавирус. По последним данным властей края, в Находке 609 заболевших при общей их численности в регионе 2 977.