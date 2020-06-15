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СК разбирается в инциденте с избиением ребенка в лифте в Красноярске
2020-06-15T13:10
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьский район
красноярск
происшествия
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октябрьский район
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следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, красноярск, происшествия

СК разбирается в инциденте с избиением ребенка в лифте в Красноярске

10:09 15.06.2020 (обновлено: 13:10 15.06.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Следователи регионального ГСУ СК заинтересовались инцидентом с избиением девочки в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального главка Ольга Шаманская.
"Пятнадцатого июня 2020 года в ряде СМИ было размещено видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского краевого центра, на котором запечатлён момент нанесения ударов женщиной малолетней девочке. В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.
Ранее в МВД региона сообщили, что полиция также проводит проверку, устанавливаются личности женщины и ребенка. Полицейские просят граждан, которым известна эта женщина или ее местонахождение, обратиться в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" по телефону 227-19-95.
Эмблема на форме сотрудника полиции
8 июня, 09:53
В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке
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Следственный комитет России (СК РФ)Октябрьский районКрасноярскПроисшествия
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