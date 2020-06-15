СК разбирается в инциденте с избиением ребенка в лифте в Красноярске

"Пятнадцатого июня 2020 года в ряде СМИ было размещено видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского краевого центра, на котором запечатлён момент нанесения ударов женщиной малолетней девочке. В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.