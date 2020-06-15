Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572929527.html
В Норильске собрали почти 29 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
2020-06-15T10:08
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_7:0:633:352_1400x0_80_0_0_0020179d7d5049aeb40ced8875979e1d.jpg
https://ria.ru/20200614/1572897431.html
https://ria.ru/20200611/1572817565.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572929527.html?chat_room_id=1572929527
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_7:0:633:352_1400x0_80_0_0_0020179d7d5049aeb40ced8875979e1d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_100:0:569:352_1400x0_80_0_0_2a89e14122042a7c802757e82b7521d5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_144:0:496:352_1400x0_80_0_0_64cd2ee1817ccab8f0ec7126a3583094.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске собрали почти 29 тысяч кубометров топливно-водяной смеси

10:08 15.06.2020
168
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 29 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В течение суток собрано 2,91 тысячи кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ - 28,71 тысячи кубометров", - сказал собеседник агентства.
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
14 июня, 00:18
Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
Он уточнил, что только с акватории реки Амбарная собрано 23,61 тысячи кубометров, из них за минувшие сутки - 2,34 тысячи кубометров.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Норильская ТЭЦ-3, где произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную
11 июня, 16:25
Суд арестовал главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске
300100
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
В Норильске вывезли почти 75,5 тысяч тонн загрязненного грунта
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
В Норильске собрали около восьми тысяч кубометров нефтепродуктов
Коронавирус в США
В Техасе и Калифорнии значительно выросло число заражений коронавирусом
Ликвидация разлива топлива в Норильске
В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
Ликвидация последствий ЧС в Норильске
На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды призвал ускорить принятие закона о нефтеразливах
Полицейский в маске возле оптового рынка Синьфади в Пекине, Китай
Вирусолог: вспышка коронавируса в Пекине не является второй волной
Флаг на здании Центрального банка РФ
В Центробанке прокомментировали ограничение эквайринговых комиссий
Чтение Евангелия во время Божественной литургии
Староверы перевели Евангелие впервые с церковнославянского на русский
Надпись Россия, созданная художниками-граффитистами ко Дню России на плотине Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии
На Саяно-Шушенской ГЭС опровергли данные о повреждении надписи "Россия"
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком домов в поселках
Лесной пожар
В России за сутки потушили 50 лесных пожаров
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК разбирается в инциденте с избиением ребенка в лифте в Красноярске
Украинский журналист Сергей Томиленко
В СЖУ призвали не делить сотрудников СМИ на "правильных и неправильных"
Слон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
СМИ рассказали о загадочных смертях слонов в Ботсване
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
06:46Президент Киргизии принял отставку премьера Абылгазиева
06:38СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
06:32В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
06:30На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
06:28Жириновский предложил поделить США на две части
06:25В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
06:21В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
06:19В Гонконге планируют ослабить некоторые карантинные ограничения
06:06Исследование: самой перспективной для карьеры россияне считают сферу IT
Лента новостейМолния