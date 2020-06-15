В Норильске собрали почти 29 тысяч кубометров топливно-водяной смеси

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 29 тысяч кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В течение суток собрано 2,91 тысячи кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ - 28,71 тысячи кубометров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что только с акватории реки Амбарная собрано 23,61 тысячи кубометров, из них за минувшие сутки - 2,34 тысячи кубометров.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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