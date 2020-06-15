В Норильске собрали почти 29 тысяч кубометров топливно-водяной смеси

"В течение суток собрано 2,91 тысячи кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ - 28,71 тысячи кубометров", - сказал собеседник агентства.

Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске

Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске

Он уточнил, что только с акватории реки Амбарная собрано 23,61 тысячи кубометров, из них за минувшие сутки - 2,34 тысячи кубометров.