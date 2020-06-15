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Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
2020-06-15T11:37
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дмитрий кулеба, мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, мид украины, украина, в мире

Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

10:00 15.06.2020 (обновлено: 11:37 15.06.2020)
27081
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о российских паспортах для ДНР и ЛНР, заявила, что эти документы — историческое свидетельство ответа жителей Донбасса Киеву.
Ранее Кулеба в интервью агентству "Укринформ" сказал, что "российские паспорта в Донбассе — это филькина грамота".
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
17 апреля, 11:42
Жителям Донбасса отменили госпошлину при получении российского паспорта
По словам Захаровой, "филькиной грамотой" Иван Грозный называл обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитого Малютой Скуратовым митрополита сегодня почитают как святителя Филиппа Московского.
"Так что паспорта ДНР/ЛНР не так просты, как кажутся. Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима. Мощно Дмитрий Иванович сравнил, конечно. Главное, не останавливаться", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Первые российские паспорта по упрощенной схеме жители самопровозглашенных республик Донбасса получили 14 июня 2019 года.
Паспорта граждан ДНР и РФ
18 февраля, 21:04
В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
96817561538
Обсудить 44
Дмитрий КулебаМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Соглашусь с Иваном Васильевичем насчет писем митрополита, но двумя руками ЗА российские паспорта. И не только для ДНР/ЛНР, но и для всей Новороссии.
15 июня, 10:32
Владимир Ф. Быченков
157010215
Они полноценный граждане РФ.
15 июня, 11:23
Арсений Новиков
16120015
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