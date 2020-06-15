Губернатор Алтайского края потребовал уволить главу Славгорода

БАРНАУЛ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в адрес городского собрания Славгорода письмо, в котором требует отправить признавшегося во взятках на 6 миллионов рублей главу города Сергея Горбунова в отставку, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Главу Славгорода задержали ранее, ему предъявили обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. По данным СК, 29 мая Горбунов получил взятку в 2 миллиона рублей от директора одной из организаций для принятия решений о выборе общества как поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении договоров в обход порядка закупок. Во время допроса Горбунов признался в получении взяток на общую сумму 6 миллионов рублей, сейчас он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает необходимым отстранить от занимаемой должности действующего главу Славгорода Сергея Горбунова. 10 июня губернатор направил в адрес Городского собрания Славгорода письмо, в котором говорится о том, что действия главы города нарушают ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку", - сообщает сегодня пресс-служба губернатора.
Депутаты городского собрания Славгорода отреагировали на письмо губернатора, вопрос об удалении главы города в отставку рассмотрят на сессии завтра, 16 июня 2020 года.