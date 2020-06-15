Губернатор Алтайского края потребовал уволить главу Славгорода

"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает необходимым отстранить от занимаемой должности действующего главу Славгорода Сергея Горбунова. 10 июня губернатор направил в адрес Городского собрания Славгорода письмо, в котором говорится о том, что действия главы города нарушают ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку", - сообщает сегодня пресс-служба губернатора.