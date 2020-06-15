Глава Минприроды: сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать цены на нефть

"Сделка ОПЕК+ оказывает общесистемное воздействие на отрасль. В условиях низких цен и переизбытка предложения нефти на рынке компании начинают оптимизировать, сокращать, затраты, и одними из первых в этом списке являются затраты на поиск и разведку новых месторождений", - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о влиянии сделки ОПЕК+ на темп развития ГРР в России в ближайшие два года.