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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200615/1572928927.html
Глава Минприроды: сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать цены на нефть
2020-06-15T11:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дмитрий кобылкин
саудовская аравия
цены на нефть
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
опек
экономика
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Глава Минприроды: сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать цены на нефть

09:52 15.06.2020 (обновлено: 11:36 15.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти позволила стабилизировать цены на это сырье, баланс спроса и предложения на мировых рынках окажет позитивное влияние на геологоразведку в России, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
"Сделка ОПЕК+ оказывает общесистемное воздействие на отрасль. В условиях низких цен и переизбытка предложения нефти на рынке компании начинают оптимизировать, сокращать, затраты, и одними из первых в этом списке являются затраты на поиск и разведку новых месторождений", - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о влиянии сделки ОПЕК+ на темп развития ГРР в России в ближайшие два года.
Он отметил, что на объемы снижения ГРР также влияет ситуация с распространением коронавирусной инфекции в части сдвига начала их проведения, поэтому оценить объем снижения ГРР будет возможно по итогам года.
"На данном этапе сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать цены на нефть. Если спрос и предложение на мировых рынках придут в равновесие, а именно на это нацелена сделка ОПЕК+, это окажет позитивное влияние на сектор геологоразведки", - добавил министр.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
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Александр Дюков
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДмитрий КобылкинСаудовская АравияЦены на нефтьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ОПЕКЭкономика
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