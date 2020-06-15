Глава Минприроды: сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать цены на нефть

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти позволила стабилизировать цены на это сырье, баланс спроса и предложения на мировых рынках окажет позитивное влияние на геологоразведку в России, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
"Сделка ОПЕК+ оказывает общесистемное воздействие на отрасль. В условиях низких цен и переизбытка предложения нефти на рынке компании начинают оптимизировать, сокращать, затраты, и одними из первых в этом списке являются затраты на поиск и разведку новых месторождений", - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос о влиянии сделки ОПЕК+ на темп развития ГРР в России в ближайшие два года.
Он отметил, что на объемы снижения ГРР также влияет ситуация с распространением коронавирусной инфекции в части сдвига начала их проведения, поэтому оценить объем снижения ГРР будет возможно по итогам года.
"На данном этапе сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать цены на нефть. Если спрос и предложение на мировых рынках придут в равновесие, а именно на это нацелена сделка ОПЕК+, это окажет позитивное влияние на сектор геологоразведки", - добавил министр.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.