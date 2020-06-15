В Башкирии разрешили не носить перчатки

"Прошу подкорректировать с перчатками. Лето и жара, маски сохраняем, но требовать носить перчатки в общественных местах и транспорте это излишне. Внесите в указ. Но помните, что если люди хотят гулять в парках, то должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - заявил Хабиров на оперативном совещании правительства республики.