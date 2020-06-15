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В Башкирии разрешили не носить перчатки
2020-06-15T09:51
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Башкирии разрешили не носить перчатки

09:51 15.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажир покупает билет на вокзале
Пассажир покупает билет на вокзале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажир покупает билет на вокзале. Архивное фото
УФА, 15 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
"Прошу подкорректировать с перчатками. Лето и жара, маски сохраняем, но требовать носить перчатки в общественных местах и транспорте это излишне. Внесите в указ. Но помните, что если люди хотят гулять в парках, то должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - заявил Хабиров на оперативном совещании правительства республики.
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По его словам, с 15 июня в регионе откроются оборудованные пляжи, с 22 июня – фитнес-клубы, а с 29 июня санатории Башкирии и спортивные объекты. Глава республики отметил, что все открывающиеся учреждения должны подготовиться по нормам, которые определил Роспотребнадзор.
"Загородные детские лагеря откроем 1 июля, а пришкольные лагеря с 3 июля. Начинайте плотно работать перед открытием школьных лагерей, все сотрудники должны сдать анализ на коронавирусную инфекцию и работать со всеми санитарными нормами", - сказал Хабиров на совещании.
Он пояснил, что режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сохраняется.
По данным минздрава региона, в Башкирии на 15 июня зафиксировано 4547 случаев заболевания коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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