https://ria.ru/20200615/1572928758.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 4,6 тысячи
2020-06-15T09:47
2020-06-15T09:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
воронежская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области
восьмой день подряд превышает 200 за сутки, общее число заболевших достигло 4660, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
"В понедельник, 15 июня, официально подтверждено заражение 220 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 4660 человек. Скончались 22 пациента, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 1986.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.