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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
2020-06-15T09:38
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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:38 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Половина из 128 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области имеют пневмонию, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,7 тысячи человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерло 38 пациентов с COVID-19.
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"В регионе зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 37 контактных лиц, 91 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 65, с признаками ОРВИ - 35, с бессимптомным течением - 28", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди вновь заболевших COVID-19 есть восемь детей. Из числа новых случаев коронавируса 56 выявили в Саратове, 15 - в Энгельсском, 14 - в Балаковском, восемь - в Ершовском, семь - в Пугачевском, шесть - в Вольском, по три - в Дергачевском, Екатериновском, Саратовском и Хвалынском, по два - в Марксовском и Самойловском, по одному - в Александрово-Гайском, Аткарском, Балтайском, Краснокутском, Озинском и Романовском районах области.
В штабе добавили, что общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 4734 человека, из них выздоровел 2071 человек, в том числе 19 - за последние сутки.
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