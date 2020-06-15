В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Всего в регионе умерло 38 пациентов с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 37 контактных лиц, 91 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 65, с признаками ОРВИ - 35, с бессимптомным течением - 28", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

В штабе добавили, что общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 4734 человека, из них выздоровел 2071 человек, в том числе 19 - за последние сутки.