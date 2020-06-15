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На Украине выявили 656 новых случаев COVID-19
2020-06-15T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим степанов
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На Украине выявили 656 новых случаев COVID-19

09:37 15.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 656, до 31810, умерли еще 12 человек, заявил в понедельник на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 656 человек... Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровел 171 человек", - сказал Степанов.
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Больше всего случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки зарегистрированы во Львовской области – 136, в Закарпатской области – 48 и Киеве – 53.
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 31810 человек, из них 2350 детей и 5537 медработников, выздоровели 14253 человека, число летальных случаев составило 901.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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