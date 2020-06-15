На Украине выявили 656 новых случаев COVID-19

"За минувшие сутки заболели 656 человек... Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровел 171 человек", - сказал Степанов.

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 31810 человек, из них 2350 детей и 5537 медработников, выздоровели 14253 человека, число летальных случаев составило 901.