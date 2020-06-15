В Тамбовской области число случаев COVID-19 выросло до 3962

Фельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове. Архивное фото

Фельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове

ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области приблизилось к 4 тысячам, около 1,9 тысячи из них выздоровели, сообщает администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3962, из них 1410 - без клинических проявлений. 1882 выздоровели: 917 выписаны из стационара, 965 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 15", - говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе зафиксировано 65 новых случаев COVID-19.

"Из них: 24 мужчины, 41 женщина. Возраст заболевших от 23 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет, 65 контактных с заболевшими", - информируют областные власти.

На госпитализации в настоящий момент находятся 482 пациента, из них диагноз "пневмония" у 413 человек. На карантине на дому наблюдаются 4233 человека, из них у 1583 подтверждена коронавирусная инфекция.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.