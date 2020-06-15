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ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке
2020-06-15T10:10
белгазпромбанк
газпром
газпромбанк
минск
в мире
белоруссия
экономика
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Он как то метил быть Президентом России при Ельцине, но тут Путин пришёл, не судьба, а в Белоруссии хоть оторвется, хозяином себя почувствует. Ему не важно чей это банк, Банк находится на его территории, значит и с банком он может делать, что хочет, а тут еще и Выборы, он не ожидал, что народ в этот раз поведет себя не так как он ожидал, что на подписях он наберет 3% и то за него проголосовали из его окружения, вот и бесится :) Потиху избавляется от конкурентов, да еще и в открытую заявляет. "Белоруссию я Вам не отдам" Спрашивается, а кто ты такой ? С Россией поссорился, еще и с банком такое замутил, это 100% сделано из-за выборов ! С Европой напряженные отношения. Провокации кругом делает, при том не контролируя себя, такие люди опасны для себя и общества !
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белгазпромбанк, газпром, газпромбанк, минск, в мире, белоруссия, экономика

ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке

09:34 15.06.2020 (обновлено: 10:10 15.06.2020)
2153
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Нацбанка Беларуси
Здание Нацбанка Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Нацбанк (ЦБ) Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Надежда Ермакова, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Ермакова возглавляла ЦБ республики в 2011-2014 годах. В пятницу, 12 июня, акционеры Белгазпромбанка - "Газпром" и Газпромбанк – заявили, что белорусской стороной были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк".
"В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" (ОАО "Белгазпромбанк"), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 года №192 принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации по управлению банком… Руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Ермакова Надежда Андреевна", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.
Временная администрация, как уточнили в регуляторе, введена на основании Банковского кодекса Белоруссии с учетом информации Комитета госконтроля о возбуждении в отношении должностных лиц Белгазпромбанка уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)".
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"С учетом принятого правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО "Белгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка", - говорится в сообщении.
В минувший четверг в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико, прошел обыск, возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Однако сам политик в этом деле "процессуального статуса не имеет". Между тем председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Минске располагают доказательствами причастности Бабарико к противоправной деятельности.
Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии - 0,097% акций.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
12 июня, 20:02
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
6210546
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БелгазпромбанкГазпромГазпромбанкМинскВ миреБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Он как то метил быть Президентом России при Ельцине, но тут Путин пришёл, не судьба, а в Белоруссии хоть оторвется, хозяином себя почувствует. Ему не важно чей это банк, Банк находится на его территории, значит и с банком он может делать, что хочет, а тут еще и Выборы, он не ожидал, что народ в этот раз поведет себя не так как он ожидал, что на подписях он наберет 3% и то за него проголосовали из его окружения, вот и бесится :) Потиху избавляется от конкурентов, да еще и в открытую заявляет. "Белоруссию я Вам не отдам" Спрашивается, а кто ты такой ? С Россией поссорился, еще и с банком такое замутил, это 100% сделано из-за выборов ! С Европой напряженные отношения. Провокации кругом делает, при том не контролируя себя, такие люди опасны для себя и общества !
15 июня, 11:20
Oleg Ignat
1101001
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