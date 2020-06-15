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В Афганистане не менее семи человек погибли при вооруженном нападении
2020-06-15T09:27
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афганистан, катар, талибан, сша, в мире

В Афганистане не менее семи человек погибли при вооруженном нападении

09:27 15.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате нападения группы вооруженных лиц в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Талиба Мангала.
По его словам, нападение произошло в округе Исмаилхил, все убитые были членами одной семьи.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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