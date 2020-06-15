В Афганистане не менее семи человек погибли при вооруженном нападении

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате нападения группы вооруженных лиц в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Талиба Мангала.
По его словам, нападение произошло в округе Исмаилхил, все убитые были членами одной семьи.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.