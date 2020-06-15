Маски для голосования по поправкам развозят в отдаленные поселки Колымы

"С сегодняшнего дня у нас фактически стартует досрочное голосование для отдалённых избирателей. Сегодня вылетел вертолёт со средствами индивидуальной защиты на борту и всем, что нужно для организации безопасного голосования, исключая любые возможные риски. Груз получат в Верхнем Парене, Тополовке, в оленеводческих бригадах и крупных золотодобывающих предприятиях, это около 1500 человек. Остальные городские округа и прииски получат средства защиты наземным транспортом", – цитирует правительство региона председателя избирательной комиссии Магаданской области Николая Жукова.