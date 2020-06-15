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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572927791.html
Маски для голосования по поправкам развозят в отдаленные поселки Колымы
2020-06-15T09:25
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
магаданская область
общество
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конституция рф, владимир путин, магаданская область, общество

Маски для голосования по поправкам развозят в отдаленные поселки Колымы

09:25 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 15 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Вертолет с одноразовыми масками, перчатками, антисептическими жидкостями и бесконтактными термометрами в понедельник отправился в Северо-Эвенский округ Колымы для организации досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает правительство региона.
"С сегодняшнего дня у нас фактически стартует досрочное голосование для отдалённых избирателей. Сегодня вылетел вертолёт со средствами индивидуальной защиты на борту и всем, что нужно для организации безопасного голосования, исключая любые возможные риски. Груз получат в Верхнем Парене, Тополовке, в оленеводческих бригадах и крупных золотодобывающих предприятиях, это около 1500 человек. Остальные городские округа и прииски получат средства защиты наземным транспортом", – цитирует правительство региона председателя избирательной комиссии Магаданской области Николая Жукова.
Уточняется, что для голосования по поправкам в Конституцию РФ подготовят всего 92 тысячи одноразовых масок, 89 тысяч перчаток, более 3 тысяч защитных халатов, около 700 защитных экранов, 85 термометров и 3 тысячи литров антисептика. Их доставят во все муниципальные образования Магаданской области.
С инициативой о внесении поправок в конституцию страны выступил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было перенесено на 1 июля. Голосование проведут в субъектах страны с выполнением всех противоэпидемических мер.
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
14 июня, 21:15Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМагаданская областьОбщество
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