Маски для голосования по поправкам развозят в отдаленные поселки Колымы

МАГАДАН, 15 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Вертолет с одноразовыми масками, перчатками, антисептическими жидкостями и бесконтактными термометрами в понедельник отправился в Северо-Эвенский округ Колымы для организации досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает правительство региона.
"С сегодняшнего дня у нас фактически стартует досрочное голосование для отдалённых избирателей. Сегодня вылетел вертолёт со средствами индивидуальной защиты на борту и всем, что нужно для организации безопасного голосования, исключая любые возможные риски. Груз получат в Верхнем Парене, Тополовке, в оленеводческих бригадах и крупных золотодобывающих предприятиях, это около 1500 человек. Остальные городские округа и прииски получат средства защиты наземным транспортом", – цитирует правительство региона председателя избирательной комиссии Магаданской области Николая Жукова.
Уточняется, что для голосования по поправкам в Конституцию РФ подготовят всего 92 тысячи одноразовых масок, 89 тысяч перчаток, более 3 тысяч защитных халатов, около 700 защитных экранов, 85 термометров и 3 тысячи литров антисептика. Их доставят во все муниципальные образования Магаданской области.
С инициативой о внесении поправок в конституцию страны выступил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было перенесено на 1 июля. Голосование проведут в субъектах страны с выполнением всех противоэпидемических мер.