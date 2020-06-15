Суд вынес приговор челябинскому экс-омбудсмену за попытку мошенничества

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно бывшему омбудсмену Челябинской области Алексею Севастьянову, обвиняемому в покушении на мошенничество, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.
Как сообщалось, Севастьянов обвиняется в покушении на мошенничество с бюджетными денежными средствами в размере трех миллионов рублей, которые он пытался получить в виде гранта на создание фермерского хозяйства в 2016 году.
"Суд назначил Севастьянову наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года", - сказала собеседница агентства.
Ранее гособвинитель запросил для подсудимого назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.