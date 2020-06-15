На Ямале пересмотрят дело хозяина заброшенного завода, где погиб ребенок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости. Уголовное дело собственника заброшенного здания завода в Ямало-Ненецком автономном округе, где погиб ребенок, будет пересмотрено после того, как признанный виновным бизнесмен смог добиться отмены приговора о 18 месяцах исправительных работ, сообщает региональная прокуратура.

Весной 2017 года в ангаре полуразрушенного завода на территории города Надым погиб мальчик 2007 года рождения, упав с восьмиметровой высоты на бетонный пол. Органы следствия сообщали, что третьеклассник, вместе с другом оказавшийся на территории заброшенного завода, поскользнулся на карнизе под крышей ангара, упал и разбился насмерть. Позже вопрос о закрытии объекта не раз обсуждался на уровне районных властей. Предприятие, которое владеет зданием, обязали заплатить 50 тысяч рублей штрафа.

Спустя два года следователи завершили расследование уголовного дела, директор организации обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Следствие полагало, что он сознательно бездействовал и не принимал никаких мер, чтобы закрыть доступ для людей в нежилое помещение, где погиб ребенок.

Согласно сведениям окружной прокуратуры, в августе 2019 года собственника здания приговорили к 18 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Не согласившись с обвинительным приговором, защита обжаловала его, и суд апелляционной инстанции отменил приговор, а бизнесмен был оправдан "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления".

Как подчеркнули в прокуратуре, вышестоящий суд не усмотрел прямой причинно-следственной связи между бездействием директора компании и смертью ребенка. Однако надзорное ведомство и мать мальчика, признанная потерпевшей, обжаловали это решение в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Челябинска.

Кассационная инстанция, изучив материалы, указала, что собственник здания был единственным лицом, который был обязан обеспечить его безопасность для посторонних, следовательно, выводы суда апелляционной инстанции о возложении ответственности за произошедшее исключительно на погибшего ребенка "нельзя признать верными", подчеркнули в прокуратуре.