На Ямале пересмотрят дело хозяина заброшенного завода, где погиб ребенок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости. Уголовное дело собственника заброшенного здания завода в Ямало-Ненецком автономном округе, где погиб ребенок, будет пересмотрено после того, как признанный виновным бизнесмен смог добиться отмены приговора о 18 месяцах исправительных работ, сообщает региональная прокуратура.
Весной 2017 года в ангаре полуразрушенного завода на территории города Надым погиб мальчик 2007 года рождения, упав с восьмиметровой высоты на бетонный пол. Органы следствия сообщали, что третьеклассник, вместе с другом оказавшийся на территории заброшенного завода, поскользнулся на карнизе под крышей ангара, упал и разбился насмерть. Позже вопрос о закрытии объекта не раз обсуждался на уровне районных властей. Предприятие, которое владеет зданием, обязали заплатить 50 тысяч рублей штрафа.
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Спустя два года следователи завершили расследование уголовного дела, директор организации обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Следствие полагало, что он сознательно бездействовал и не принимал никаких мер, чтобы закрыть доступ для людей в нежилое помещение, где погиб ребенок.
Согласно сведениям окружной прокуратуры, в августе 2019 года собственника здания приговорили к 18 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Не согласившись с обвинительным приговором, защита обжаловала его, и суд апелляционной инстанции отменил приговор, а бизнесмен был оправдан "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления".
Как подчеркнули в прокуратуре, вышестоящий суд не усмотрел прямой причинно-следственной связи между бездействием директора компании и смертью ребенка. Однако надзорное ведомство и мать мальчика, признанная потерпевшей, обжаловали это решение в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Челябинска.
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Кассационная инстанция, изучив материалы, указала, что собственник здания был единственным лицом, который был обязан обеспечить его безопасность для посторонних, следовательно, выводы суда апелляционной инстанции о возложении ответственности за произошедшее исключительно на погибшего ребенка "нельзя признать верными", подчеркнули в прокуратуре.
"Суд кассационной инстанции поддержал позицию прокуратуры автономного округа и потерпевшей, отменив апелляционный оправдательный приговор и направив уголовное дело на новое рассмотрение... Уголовное дело будет повторно пересмотрено в апелляционном порядке", - добавили в ведомстве.