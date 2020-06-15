https://ria.ru/20200615/1572927652.html
В Ижевске начали выгуливать запертых на карантин цирковых животных
2020-06-15T09:20
2020-06-15T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ижевск
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ижевск, общество
УФА, 15 июн - РИА Новости.
Зоозащитники Ижевска
добились улучшения условий содержания цирковых животных, которые с марта были закрыты на карантин по коронавирусу в тесном фургоне на автомобильной парковке города: ослицу Сару и трех собак начали выгуливать.
Ранее в альянсе защитников животных Ижевска РИА Новости сообщали, что на территории частной автопарковки в Ижевске обнаружены фургоны с цирковыми животными, которых не выгуливали с 15 марта из-за карантина по коронавирусу. Речь шла о трех крупных собаках породы бобтейл, двух пуделях, двух обезьянах, ослице и голубях. Защитники животных обратились за помощью к властям.
На странице организации в социальной сети "ВКонтакте"
размещены видеозаписи, где видно, что животных начали выгуливать.
Трех собак по кличкам Мэри, Алиса и Тайга волонтёры выгуливают на шлейках по полю, а ослицу Сару пристроили в частную конюшню.
"Ослица в первый день не показывала бурной радости от перемены места обитания, сидела в закрытом загоне, на следующий день она вышла на выгул и с удовольствием есть траву и гуляет. Правда, она еще на привязи, но к людям привычная – идет на контакт", - говорит голос за кадром видео, в котором видно, что Сара бегает по загону.
Защитники животных сообщают, что следят за судьбой остальных животных, запертых в фургоне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.