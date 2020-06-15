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В Ижевске начали выгуливать запертых на карантин цирковых животных

09:20 15.06.2020
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© Группа "Альянс Защитников Животных — Ижевск" во ВКонтактеОслица Сара, которая с марта была закрыта на карантин по коронавирусу в тесном фургоне
Ослица Сара, которая с марта была закрыта на карантин по коронавирусу в тесном фургоне
© Группа "Альянс Защитников Животных — Ижевск" во ВКонтакте
Ослица Сара, которая с марта была закрыта на карантин по коронавирусу в тесном фургоне
УФА, 15 июн - РИА Новости. Зоозащитники Ижевска добились улучшения условий содержания цирковых животных, которые с марта были закрыты на карантин по коронавирусу в тесном фургоне на автомобильной парковке города: ослицу Сару и трех собак начали выгуливать.
Ранее в альянсе защитников животных Ижевска РИА Новости сообщали, что на территории частной автопарковки в Ижевске обнаружены фургоны с цирковыми животными, которых не выгуливали с 15 марта из-за карантина по коронавирусу. Речь шла о трех крупных собаках породы бобтейл, двух пуделях, двух обезьянах, ослице и голубях. Защитники животных обратились за помощью к властям.
На странице организации в социальной сети "ВКонтакте" размещены видеозаписи, где видно, что животных начали выгуливать.
Трех собак по кличкам Мэри, Алиса и Тайга волонтёры выгуливают на шлейках по полю, а ослицу Сару пристроили в частную конюшню.
"Ослица в первый день не показывала бурной радости от перемены места обитания, сидела в закрытом загоне, на следующий день она вышла на выгул и с удовольствием есть траву и гуляет. Правда, она еще на привязи, но к людям привычная – идет на контакт", - говорит голос за кадром видео, в котором видно, что Сара бегает по загону.
Защитники животных сообщают, что следят за судьбой остальных животных, запертых в фургоне.
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