В Ижевске начали выгуливать запертых на карантин цирковых животных

"Ослица в первый день не показывала бурной радости от перемены места обитания, сидела в закрытом загоне, на следующий день она вышла на выгул и с удовольствием есть траву и гуляет. Правда, она еще на привязи, но к людям привычная – идет на контакт", - говорит голос за кадром видео, в котором видно, что Сара бегает по загону.