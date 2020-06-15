Башкирия отправит 17 врачей в Карачаево-Черкесию для борьбы с COVID-19

УФА, 15 июн - РИА Новости. Башкирия направит в Карачаево-Черкесскую республику 17 врачей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, а также гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"По просьбе Минздрава России мы направляем бригаду из 17 врачей в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Это наши инфекционисты, анестезиологи, пульмонологи, терапевты, эпидемиологи, которые будут работать в красной зоне в условиях COVID-госпиталя", - написал Хабиров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что 15 июня утром в Карачаево-Черкесию уже направился груз с гуманитарной помощью.
"Это средства индивидуальной защиты, маски, дезинфицирующие средства, медикаменты. В этой нелёгкой ситуации мы набили руку и научились довольно эффективно противостоять новой угрозе, поэтому с радостью поможем братской республике", - сообщил глава Башкирии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.