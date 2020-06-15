Башкирия отправит 17 врачей в Карачаево-Черкесию для борьбы с COVID-19

Он отметил, что 15 июня утром в Карачаево-Черкесию уже направился груз с гуманитарной помощью.

"Это средства индивидуальной защиты, маски, дезинфицирующие средства, медикаменты. В этой нелёгкой ситуации мы набили руку и научились довольно эффективно противостоять новой угрозе, поэтому с радостью поможем братской республике", - сообщил глава Башкирии.