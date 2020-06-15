Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572927576.html
Башкирия отправит 17 врачей в Карачаево-Черкесию для борьбы с COVID-19
2020-06-15T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
карачаево-черкесская республика (кчр)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570689240_0:85:1001:648_1400x0_80_0_0_934bcc5fb98866003f7994aacace5cf2.jpg
https://ria.ru/20200614/1572910274.html
республика башкортостан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572927576.html?chat_room_id=1572927576
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570689240_0:85:1001:648_1400x0_80_0_0_934bcc5fb98866003f7994aacace5cf2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570689240_0:0:889:666_1400x0_80_0_0_176d9a17a94c043a4b359496187d6619.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570689240_48:0:714:666_1400x0_80_0_0_a139feeff28bcb66a5bb4ddc596c40b9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, карачаево-черкесская республика (кчр), здоровье - общество

Башкирия отправит 17 врачей в Карачаево-Черкесию для борьбы с COVID-19

09:18 15.06.2020
289
© Фото предоставлено пресс-службой главы КЧРТретий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике
Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике
© Фото предоставлено пресс-службой главы КЧР
Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике. Архивное фото
УФА, 15 июн - РИА Новости. Башкирия направит в Карачаево-Черкесскую республику 17 врачей для лечения больных с коронавирусной инфекцией, а также гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"По просьбе Минздрава России мы направляем бригаду из 17 врачей в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Это наши инфекционисты, анестезиологи, пульмонологи, терапевты, эпидемиологи, которые будут работать в красной зоне в условиях COVID-госпиталя", - написал Хабиров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Президент РФ Владимир Путин
14 июня, 14:16Распространение нового коронавируса
Путин рассказал, в чем сила России
Он отметил, что 15 июня утром в Карачаево-Черкесию уже направился груз с гуманитарной помощью.
"Это средства индивидуальной защиты, маски, дезинфицирующие средства, медикаменты. В этой нелёгкой ситуации мы набили руку и научились довольно эффективно противостоять новой угрозе, поэтому с радостью поможем братской республике", - сообщил глава Башкирии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Здоровье - Общество
Рекомендуем
Пассажир покупает билет на вокзале
В Башкирии разрешили не носить перчатки
Врачи в госпитале
Специалисты Минздрава поедут в три региона для помощи пациентам с COVID
Полиция
В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи
В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции до 22 июня
Медицинская сестра в больничной палате
В Подмосковье за сутки 849 пациентов выздоровели от COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
В России за сутки вылечились от COVID-19 4489 человек
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Минприроды предложило правительству поддержать нефтесервисные компании
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
"Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у каждого третьего жителя СКФО
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В России за сутки умерли 143 пациента с COVID-19
Девушка за компьютером
В России выросли продажи антивирусного ПО
Руслан Арсамаков
Мэр Магаса Арсамаков ушел в отставку
Телефоны в дежурной части ОВД
В Москве более 20 судов и медучреждений получили угрозы минирования
Девушка во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Японии россияне проголосуют по поправкам в посольстве и генконсульствах
Овчарско-Кабларское ущелье, Сербия
Вице-премьер Сербии оценил потери страны из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
06:46Президент Киргизии принял отставку премьера Абылгазиева
06:38СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
06:32В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
06:30На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
06:28Жириновский предложил поделить США на две части
06:25В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
06:21В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
06:19В Гонконге планируют ослабить некоторые карантинные ограничения
06:06Исследование: самой перспективной для карьеры россияне считают сферу IT
Лента новостейМолния