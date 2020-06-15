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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572927465.html
В Москве еще 1549 пациентов вылечились от COVID-19
2020-06-15T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1549 пациентов вылечились от COVID-19

09:14 15.06.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн- РИА Новости. Ещё 1549 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 123 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123240 человек" - сообщила Ракова.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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