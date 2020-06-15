В Москве еще 1549 пациентов вылечились от COVID-19

МОСКВА, 15 июн- РИА Новости. Ещё 1549 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 123 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123240 человек" - сообщила Ракова.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.