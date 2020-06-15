Суд продлил арест напавшему на российских пограничников рыбаку из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Находкинский городской суд в Приморье в понедельник продлил арест одному из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, и перенес заседание на 2 июля, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. По данным СК, при задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив им вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд. Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.
В понедельник началось рассмотрение уголовного дела в отношении одного из рыбаков.
"Прошло судебное заседание, по результату которого был продлен срок стражи северокорейскому гражданину на 4 месяца. Судебное заседание перенесено на 2 июля", - сказал собеседник.
Рассмотрение дел в отношении еще двух иностранцев назначено на 16 и 17 июня в 15.30 (08.30 мск).
В сентябре 2019 года сообщалось, что в Приморье в исключительной экономической зоне РФ браконьеры при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.
20 сентября 2019, 12:55В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР