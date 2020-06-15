Суд продлил арест напавшему на российских пограничников рыбаку из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Находкинский городской суд в Приморье в понедельник продлил арест одному из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, и перенес заседание на 2 июля, сообщил РИА Новости представитель суда.

По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР , экипаж которого незаконно ловил кальмара. По данным СК , при задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив им вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд. Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.

В понедельник началось рассмотрение уголовного дела в отношении одного из рыбаков.

"Прошло судебное заседание, по результату которого был продлен срок стражи северокорейскому гражданину на 4 месяца. Судебное заседание перенесено на 2 июля", - сказал собеседник.

Рассмотрение дел в отношении еще двух иностранцев назначено на 16 и 17 июня в 15.30 (08.30 мск).

В сентябре 2019 года сообщалось, что в Приморье в исключительной экономической зоне РФ браконьеры при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.