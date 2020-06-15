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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200615/1572927204.html
В Удмуртии пять колледжей получили гранты в размере 152 млн рублей
2020-06-15T09:08
удмуртская республика
александр бречалов
ижевск
общество
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александр бречалов, ижевск, общество

В Удмуртии пять колледжей получили гранты в размере 152 млн рублей

09:08 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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УФА, 15 июн - РИА Новости. Пять колледжей Удмуртии, три из которых сельскохозяйственной направленности, получили более 152 миллионов рублей грантов в рамках реализации нацпроекта "Образование" на обеспечение материально-технической базы и создание мастерских, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Более 152 миллионов рублей будет выделено на обеспечение материально-технической базы современным требованиям федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Гранты получили Строительный техникум из Ижевска, Асановский аграрно-технический техникум, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж. Три из пяти организаций имеют сельскохозяйственную направленность - Удмуртия в этом лоте получила самое большое количество грантов", - цитирует пресс-служба Бречалов.
По данным главы региона, Асановский аграрно-технический техникум на грант в размере более 40 миллионов рублей создаст 5 мастерских: ветеринария, геномная инженерия, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство, эксплуатация сельскохозяйственных машин.
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"В результате появится возможность на базе техникума проводить чемпионаты WorldSkills и демонстрационные экзамены по новым компетенциям, расширится перечень образовательных программ среднего и дополнительного профобразования. В техникуме можно будет получать знания и школьникам, и гражданам старшего поколения. Техническая база техникума пополнилась уникальной техникой и аппаратурой: трактор NewHolland, УЗИ-сканер, робот-дояр, агронавигатор, пресс-подборщик", - сообщил Бречалов.
Кроме того, в пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что в 2021 году в Ижевске будет создан центр опережающей профессиональной подготовки. Откроется центр на базе структурного подразделения АПОУ УР "Техникум радиоэлектроники и информационных технологий". Центр позволит сформировать и укрепить вертикальные связи в системе "школа – колледж – вуз", усилить подготовку кадров, актуализировать связи профессиональных образовательных организаций с предприятиями по модели практикоориентированного образования.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловИжевскОбщество
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