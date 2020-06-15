В Удмуртии пять колледжей получили гранты в размере 152 млн рублей

"Более 152 миллионов рублей будет выделено на обеспечение материально-технической базы современным требованиям федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Гранты получили Строительный техникум из Ижевска, Асановский аграрно-технический техникум, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж. Три из пяти организаций имеют сельскохозяйственную направленность - Удмуртия в этом лоте получила самое большое количество грантов", - цитирует пресс-служба Бречалов.

По данным главы региона, Асановский аграрно-технический техникум на грант в размере более 40 миллионов рублей создаст 5 мастерских: ветеринария, геномная инженерия, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

"В результате появится возможность на базе техникума проводить чемпионаты WorldSkills и демонстрационные экзамены по новым компетенциям, расширится перечень образовательных программ среднего и дополнительного профобразования. В техникуме можно будет получать знания и школьникам, и гражданам старшего поколения. Техническая база техникума пополнилась уникальной техникой и аппаратурой: трактор NewHolland, УЗИ-сканер, робот-дояр, агронавигатор, пресс-подборщик", - сообщил Бречалов.