В Удмуртии пять колледжей получили гранты в размере 152 млн рублей

УФА, 15 июн - РИА Новости. Пять колледжей Удмуртии, три из которых сельскохозяйственной направленности, получили более 152 миллионов рублей грантов в рамках реализации нацпроекта "Образование" на обеспечение материально-технической базы и создание мастерских, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Более 152 миллионов рублей будет выделено на обеспечение материально-технической базы современным требованиям федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Гранты получили Строительный техникум из Ижевска, Асановский аграрно-технический техникум, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж. Три из пяти организаций имеют сельскохозяйственную направленность - Удмуртия в этом лоте получила самое большое количество грантов", - цитирует пресс-служба Бречалов.
По данным главы региона, Асановский аграрно-технический техникум на грант в размере более 40 миллионов рублей создаст 5 мастерских: ветеринария, геномная инженерия, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство, эксплуатация сельскохозяйственных машин.
"В результате появится возможность на базе техникума проводить чемпионаты WorldSkills и демонстрационные экзамены по новым компетенциям, расширится перечень образовательных программ среднего и дополнительного профобразования. В техникуме можно будет получать знания и школьникам, и гражданам старшего поколения. Техническая база техникума пополнилась уникальной техникой и аппаратурой: трактор NewHolland, УЗИ-сканер, робот-дояр, агронавигатор, пресс-подборщик", - сообщил Бречалов.
Кроме того, в пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что в 2021 году в Ижевске будет создан центр опережающей профессиональной подготовки. Откроется центр на базе структурного подразделения АПОУ УР "Техникум радиоэлектроники и информационных технологий". Центр позволит сформировать и укрепить вертикальные связи в системе "школа – колледж – вуз", усилить подготовку кадров, актуализировать связи профессиональных образовательных организаций с предприятиями по модели практикоориентированного образования.