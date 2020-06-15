В Москве провели три миллиона тестов на COVID-19

Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус к COVID-19 в городской поликлинике Москве. Архивное фото

Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус к COVID-19 в городской поликлинике Москве

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус в Количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус в Москве достигло 3 миллионов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели 3 миллиона ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию", - отметила вице-мэр.

В Москве используются разные методики выявления больных коронавирусом - это ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование.

В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заболевшими COVID-19.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

В Москве 14 мая было запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников проводился методом случайной выборки. С 27 мая по поручению Мэра Москвы в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения.