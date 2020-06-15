https://ria.ru/20200615/1572926812.html
В Москве провели три миллиона тестов на COVID-19
2020-06-15T08:59
2020-06-15T08:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571501034_0:392:2943:2047_1400x0_80_0_0_201fb6742ec8834cdfbaad87f7ab61f5.jpg
https://ria.ru/20200613/1572881086.html
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572926812.html?chat_room_id=1572926812
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571501034_0:392:2943:2047_1400x0_80_0_0_201fb6742ec8834cdfbaad87f7ab61f5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571501034_85:0:2814:2047_1400x0_80_0_0_15bcada15c8ee4d369170826821ff935.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571501034_361:0:2408:2047_1400x0_80_0_0_6081f2f55a34dfda829041234402138a.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус в Москве
достигло 3 миллионов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели 3 миллиона ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию", - отметила вице-мэр.
В Москве используются разные методики выявления больных коронавирусом - это ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование.
В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заболевшими COVID-19.
Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.
В Москве 14 мая было запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников проводился методом случайной выборки. С 27 мая по поручению Мэра Москвы в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.