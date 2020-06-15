https://ria.ru/20200615/1572926681.html
В Кузбассе суд дисквалифицировал главу предприятия за невыплату зарплаты
2020-06-15T08:56
2020-06-15T08:56
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
происшествия
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ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости.
Мировой суд города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области
дисквалифицировал на один год руководителя ООО "Техноресурс" за невыплату задолженности по зарплате уволенным сотрудникам предприятия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура Ленинска-Кузнецкого в октябре 2019 выявила предприятие ООО "Техноресурс", в котором образовалась задолженность по заработной плате перед работниками. По результатам проверок, проведенных с октября 2019 по апрель 2020 года в интересах 31 работника, в суд предъявлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности на сумму 1,554 миллиона рублей. Руководителю предприятия внесли представления об устранении нарушений.
Подчеркивается, что трижды по постановлению прокурора руководитель предприятия привлекался к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ, ему трижды назначались штрафы в размере 20 тысяч рублей. Работникам выплатили 261 тысячу рублей.
"С января по март 2020 все работники предприятия были уволены, однако задолженность по заработной плате не погашена. В апреле 2020 в прокуратуре города была рассмотрена жалоба одного из уволенных, и по результатам проверки прокурор возбудил административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. В июне дело рассмотрено мировым судьей, директору назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.