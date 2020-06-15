В Кузбассе суд дисквалифицировал главу предприятия за невыплату зарплаты

КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Мировой суд города Мировой суд города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области дисквалифицировал на один год руководителя ООО "Техноресурс" за невыплату задолженности по зарплате уволенным сотрудникам предприятия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого в октябре 2019 выявила предприятие ООО "Техноресурс", в котором образовалась задолженность по заработной плате перед работниками. По результатам проверок, проведенных с октября 2019 по апрель 2020 года в интересах 31 работника, в суд предъявлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности на сумму 1,554 миллиона рублей. Руководителю предприятия внесли представления об устранении нарушений.

Подчеркивается, что трижды по постановлению прокурора руководитель предприятия привлекался к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ, ему трижды назначались штрафы в размере 20 тысяч рублей. Работникам выплатили 261 тысячу рублей.