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В Удмуртии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 22
2020-06-15T08:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество

В Удмуртии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 22

08:52 15.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
УФА, 15 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о смерти пожилого пациента с коронавирусом, число жертв болезни в регионе увеличилось до 22 человек.

"На утро 15 июня 2020 года на территории Удмуртской Республики выявлено еще 19 случаев коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 10 жителей Завьяловского района, 3 жителей Можги, 2 жителей Ижевска и 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле и Малопургинском районе. Врачи вылечили 3 пациентов, общее число выздоровевших - 538 человек. К сожалению, 1 пациент, мужчина в возрасте 81 года, скончался", - сообщил Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в регионе умер 21 пациент с коронавирусной инфекцией.
По данным главы республики, всего в Удмуртии зарегистрировано 1133 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции в 146 населенных пунктах, расположенных на территории 30 муниципальных образований.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
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