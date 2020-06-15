В Удмуртии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 22

"На утро 15 июня 2020 года на территории Удмуртской Республики выявлено еще 19 случаев коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 10 жителей Завьяловского района, 3 жителей Можги, 2 жителей Ижевска и 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле и Малопургинском районе. Врачи вылечили 3 пациентов, общее число выздоровевших - 538 человек. К сожалению, 1 пациент, мужчина в возрасте 81 года, скончался", - сообщил Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".