В Мурманской области сняли режим ЧС в вахтовом поселке

"С сегодняшнего дня (с понедельника) снимаются ограничения, введённые в Междуречье из-за коронавируса. На стройплощадке в Белокаменке эпидемическая обстановка стабилизировалась, что позволило отменить все ограничительные мероприятия", - говорится в сообщении.