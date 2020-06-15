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В Мурманской области сняли режим ЧС в вахтовом поселке
2020-06-15T08:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мурманская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мурманская область, общество

В Мурманской области сняли режим ЧС в вахтовом поселке

08:49 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медик. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение об отмене режима ЧС в вахтовом поселке в Междуречье, где на промплощадке центра строительства крупнотоннажных сооружений в Белокаменке коронавирусом заразились почти 2,3 тысячи человек, сообщил оперштаб региона.
"С сегодняшнего дня (с понедельника) снимаются ограничения, введённые в Междуречье из-за коронавируса. На стройплощадке в Белокаменке эпидемическая обстановка стабилизировалась, что позволило отменить все ограничительные мероприятия", - говорится в сообщении.
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Как отметили в штабе, специалисты Роспотребнадзора проанализировали текущую обстановку в Белокаменке и пришли к выводу, что оснований для продления там ограничений нет. "На стройплощадке остановилось распространение CoViD-19, прирост числа заболевших среди вахтовиков отсутствует. Правительство региона, рассмотрев предложение главного санитарного врача по Мурманской области, приняло постановления о снятии ограничительных мер", - добавили в штабе.
Ранее Белокаменка была исключена из списка очагов распространения коронавируса. На строительном объекте был реализован целый комплекс мер: локализация, противоэпидемические мероприятия, тотальное скрининговое тестирование, создание в кратчайшие сроки мобильного госпиталя и новой инфраструктуры для разобщения, лечения и обсервации вахтовиков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Мурманская областьОбщество
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