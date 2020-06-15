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В Приангарье частично отменили действие особого противопожарного режима
2020-06-15T08:47
природные пожары в россии
зиминский район
иркутская область
общество
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природные пожары в россии, зиминский район, иркутская область, общество

В Приангарье частично отменили действие особого противопожарного режима

08:47 15.06.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области
Пожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Пожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 15 июн – РИА Новости. Особый противопожарный режим отменен в южных и центральных районах Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.
"Действие особого противопожарного режима, введенного на территории всей Иркутской области постановлением правительства региона, с сегодняшнего дня прекращено в южных и центральных районах", - говорится в сообщении.
Нашивки сотрудников МЧС России
8 июня, 13:57
В МЧС рассказали об очагах природных пожаров
Отмечается, действие особого противопожарного режима сохраняется в лесах северных районов региона, а также на территории Кимильтейского муниципального образования Зиминского района, где во время пожара в селе Баргадай погибли пять человек.
Особый противопожарный режим действовал в южных и центральных районах Иркутской области с 10 апреля. За этот период на данной территории к административной ответственности привлечены более тысячи нарушителей.
По данным пресс-службы правительства региона, на утро 15 июня все возгорания в лесах Иркутской области потушены, новых очагов не зарегистрировано.
Лесной пожар
11 июня, 15:16
В Рослесхозе оценили риски возникновения природных пожаров в регионах
С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 337 природных пожаров, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Огнем повреждено более 30 тысяч гектаров леса. Это на 76% меньше прошлогоднего показателя. В первые сутки после обнаружения потушено 90% от общего числа возгораний.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в девяти районах региона установились чрезвычайный (пятый) и высокий (четвертый) классы пожарной опасности. Прогнозируется, что 18 июня число таких районов увеличится до 16.
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Природные пожары в РоссииЗиминский районИркутская областьОбщество
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