В Приангарье частично отменили действие особого противопожарного режима

ИРКУТСК, 15 июн – РИА Новости. Особый противопожарный режим отменен в южных и центральных районах Особый противопожарный режим отменен в южных и центральных районах Иркутской области , сообщает ГУМЧС региона.

"Действие особого противопожарного режима, введенного на территории всей Иркутской области постановлением правительства региона, с сегодняшнего дня прекращено в южных и центральных районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, действие особого противопожарного режима сохраняется в лесах северных районов региона, а также на территории Кимильтейского муниципального образования Зиминского района , где во время пожара в селе Баргадай погибли пять человек.

Особый противопожарный режим действовал в южных и центральных районах Иркутской области с 10 апреля. За этот период на данной территории к административной ответственности привлечены более тысячи нарушителей.

По данным пресс-службы правительства региона, на утро 15 июня все возгорания в лесах Иркутской области потушены, новых очагов не зарегистрировано.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 337 природных пожаров, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Огнем повреждено более 30 тысяч гектаров леса. Это на 76% меньше прошлогоднего показателя. В первые сутки после обнаружения потушено 90% от общего числа возгораний.