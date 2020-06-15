Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

В среднем зарплаты сотрудников таких предприятий снизились на 63%. Работники малых и средних компаний, занятых в сфере образования, стали получать меньше на 40%.

Расходы на выплату зарплат у предприятий, работающих в сфере здравоохранения (стоматологии и частные клиники) снижаются уже три месяца (в марте — 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%). У работников строительных компаний зарплаты вначале выросли на 25%, а затем упали на 26%.