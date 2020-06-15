Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений. Такие данные приводятся в исследовании банка "Точка", сообщает РБК.
В среднем зарплаты сотрудников таких предприятий снизились на 63%. Работники малых и средних компаний, занятых в сфере образования, стали получать меньше на 40%.
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Расходы на выплату зарплат у предприятий, работающих в сфере здравоохранения (стоматологии и частные клиники) снижаются уже три месяца (в марте — 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%). У работников строительных компаний зарплаты вначале выросли на 25%, а затем упали на 26%.
Из-за пандемии коронавируса с 25 марта по 12 мая в стране официально продолжался период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Введение режима самоизоляции остановило деятельность многих предприятий. Клиентов не могли принимать стоматологи, салоны красоты, фитнес-центры, предприятия сферы культуры и непродовольственной торговли, приостанавливали работу стройки.