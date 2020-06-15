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В Узбекистане произошел пожар на крупнейшем в стране хлопковом терминале
2020-06-15T09:03
узбекистан
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В Узбекистане произошел пожар на крупнейшем в стране хлопковом терминале

08:32 15.06.2020 (обновлено: 09:03 15.06.2020)
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© Фото : МЧС УзбекистанаСотрудники МЧС Узбекистана во время тушения пожара на складе Ташкентского регионального хлопкового терминала
Сотрудники МЧС Узбекистана во время тушения пожара на складе Ташкентского регионального хлопкового терминала
© Фото : МЧС Узбекистана
ТАШКЕНТ, 15 июн - РИА Новости. Крупный пожар на самом большом в Узбекистане хлопковом терминале произошел в Ташкенте, пострадавших нет, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС страны.
По данным пресс-службы, 14 июня в 18.40 (16.40 мск) на пульт оперативного дежурного пожарного управления Ташкента поступил сигнал о возгорании на хлопковом терминале в Сергелийском районе столицы. Пожарные расчеты прибыли на место в 18.45 (16.45), пожар был полностью ликвидирован в 21.30 (19.30). К ликвидации огня привлекались 9 пожарных расчетов.
"Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
В настоящий момент устанавливаются причины возгорания и сумма причинённого ущерба, добавили в ведомстве.
Хлопковый терминал в Сергелийском районе Ташкента общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров является крупнейшим в Узбекистане, он способен единоверно хранить 45 тысяч тонн хлопкового волокна.
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2 сентября 2019, 16:58
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