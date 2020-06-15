В Узбекистане произошел пожар на крупнейшем в стране хлопковом терминале

По данным пресс-службы, 14 июня в 18.40 (16.40 мск) на пульт оперативного дежурного пожарного управления Ташкента поступил сигнал о возгорании на хлопковом терминале в Сергелийском районе столицы. Пожарные расчеты прибыли на место в 18.45 (16.45), пожар был полностью ликвидирован в 21.30 (19.30). К ликвидации огня привлекались 9 пожарных расчетов.